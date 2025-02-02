Отбор газа из ПХГ Европы в январе стал максимальным за четыре года

Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) в январе стал рекордным за четыре года и третьим максимальным для месяца за всю историю из-за холодной погоды и прекращения транзита российского газа через Украину, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE). Общие накопленные запасы газа в ЕС на конец января опустились ниже 54%. При этом поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы немного снизились по сравнению с декабрем 2024 года.

Отбор из европейских ПХГ в январе составил 21,3 млрд куб. м, что на 13,5% выше прошлогодних показателей и на максимуме за четыре года. Это третий показатель в истории наблюдений для данного месяца. Закачка газа в хранилища составила 744 млн куб. м - на 20% меньше значения годом ранее и на минимуме с 2016 года.

Запасы газа в хранилищах Европы на 31 января снизились до 53,59% - на 6,99 п.п. ниже, чем в среднем за последние пять лет. Это уже ниже показателя не только на конец прошлого осенне-зимнего периода, но и на конец отопительных сезонов 2019-2020 годов и 2022-2023 годов. По итогам прошедшего месяца в них находилось менее 60 млрд куб. м газа.

Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ около 49 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 95-й день с момента достижения максимума их заполнения на 25% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Наиболее проблемными для ЕС стали 2018 год и 2022 год, когда запасы в хранилищах к концу отопительного сезона весной опускались до критичных отметок ниже 18% и 26% соответственно (приходилось даже прибегать к отбору так называемого буферного газа, который используется для поддержания необходимого давления в хранилищах).

Такая высокая динамика отбора газа из хранилищ в январе объясняется холодной погодой и прекращением транзита российского газа через Украину. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС за прошедший месяц составила 21%, не изменившись по сравнению с декабрем.

По итогам января средняя цена газа в Европе составила около $518 за тыс. куб. м (+6% по сравнению с декабрем). При этом торги газом закрыли месяц на отметке в $577 за 1 тыс. куб. м - на 7% выше по сравнению с концом декабря и на максимуме с октября 2023 года.

Поставки СПГ в Европу

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в январе немного снизились. По итогам прошедшего месяца они составили 10,4 млрд куб. м, оказавшись на 0,7% ниже, чем в декабре 2024 года, и на 2,5% меньше к январю 2024 года. Вместе с тем данный показатель стал минимальным для этого месяца с 2022 года.

Отбор газа из хранилищ в 2025 году занимает первое место по доле среди источников получения газа Европой - более 46%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 30 января. На втором месте с долей в 23% - поставки СПГ, на третьем с 16% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии).

Это превысило показатели поставок с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) (4,3%). Поставки газа из Северной Африки составили 6,6%, из Великобритании - 1,6%.