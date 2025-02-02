Евросоюзу нужен российский газ, и президент России Владимир Путин прекрасно об этом знает, как и брюссельские чиновники, сообщает итальянское издание Il Sussidiario.

« В к о н е ч н о м и т о г е Е в р о с о ю з у н у ж е н р о с с и й с к и й г а з , и П у т и н з н а е т э т о т а к ж е х о р о ш о , к а к и б р ю с с е л ь с к и е ч и н о в н и к и . М ы т а к ж е д о л ж н ы и м е т ь с м е л о с т ь п о м н и т ь , ч т о о б щ е е и с т р а т е г и ч е с к о е с о г л а ш е н и е м е ж д у Р о с с и е й и Е в р о п о й б ы л о б ы п о л е з н о д л я о б е и х с т о р о н » , — п и ш е т п о р т а л .

Возобновить поставки газа будет непросто, отмечают итальянские журналисты.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ от российских энергоресурсов слишком дорого обошёлся Западу.

Тем временем экспорт российского газа в Европу по «Турецкому потоку» достиг в январе 2025 года рекордных показателей.