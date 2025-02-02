Il Sussidiario: Евросоюзу нужен российский газ, Путин это знает
Евросоюзу нужен российский газ, и президент России Владимир Путин прекрасно об этом знает, как и брюссельские чиновники, сообщает итальянское издание Il Sussidiario.
«В конечном итоге Евросоюзу нужен российский газ, и Путин знает это так же хорошо, как и брюссельские чиновники. Мы также должны иметь смелость помнить, что общее и стратегическое соглашение между Россией и Европой было бы полезно для обеих сторон», — пишет портал.
Возобновить поставки газа будет непросто, отмечают итальянские журналисты.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ от российских энергоресурсов слишком дорого обошёлся Западу.
Тем временем экспорт российского газа в Европу по «Турецкому потоку» достиг в январе 2025 года рекордных показателей.