Европа нуждается в поставках российского газа, однако их возобновление будет проблематичным из-за подрыва «Северных потоков». Об этом пишет итальянское издание Il Sussidiario.

« М ы т а к ж е д о л ж н ы и м е т ь с м е л о с т ь п о м н и т ь , ч т о о б щ е е и с т р а т е г и ч е с к о е с о г л а ш е н и е м е ж д у Р о с с и е й и Е в р о п о й б ы л о б ы п о л е з н о д л я о б е и х с т о р о н . М ы с д е л а л и в и д , ч т о з а б ы л и о б э т о м , н о к о г д а м ы р а с п л а ч и в а е м с я п о с ч е т а м , м ы э т о п о н и м а е м » , — о т м е ч а е т с я в с т а т ь е .

В материале также говорится о том, что остановка транзита газа через территорию Украины сильнее навредила европейским странам и Киеву, чем Москве.