Вступили в силу тарифы США в отношении Канады и Мексики

25-процентные тарифы на импорт в отношении соседних с США Канады и Мексики вступают в силу 1 февраля, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, они включают нефть, газ, сталь, алюминий, медь и микрочипы, возможно, с дифференцированными сроками и ставками, в зависимости от продукта, сообщает AP.

США и Канада близки не только географически, но и экономически. Объем торговли между странами Северной Америки в настоящее время превышает торговлю с Китаем, составив в 2023 году 1,8 трлн долларов. Это намного больше, чем торговля с КНР в том же году, которая составила 643 млрд долларов,

Эксперты отмечают, что на протяжении десятилетий автомобильные компании выстраивали цепочки поставок в регионе. По данным S&P Global Mobility, более пятой части легковых автомобилей и легких грузовиков, продаваемых в США, были произведены в Канаде или Мексике. В 2023 году американцы импортировали легковых автомобилей и легких грузовиков на сумму 69 миллиардов долларов из Мексики, больше, чем из любой другой страны, и на 37 миллиардов долларов из Канады. Еще на 78 миллиардов долларов из Мексики и на 20 миллиардов долларов из Канады поступило автозапчастей. Например, двигатели пикапов Ford серии F и культового спортивного купе Mustang производятся в Канаде.

Канада также является крупнейшим иностранным поставщиком сырой нефти. С января по ноябрь прошлого года в США было отгружено топлива на сумму 90 млрд долларов, значительно больше, чем из Мексики, занимающей второе место по объему поставок (11 млрд долларов).

По оценкам консалтинговой компании Sweet, заградительные тарифы приведут к снижению экономического роста на 1,2 процентных пункта в этом году, с 2,6% до 1,4%. Потребители вынуждены будут сократить свои общие расходы. И вероятные ответные тарифы со стороны затронутых стран ослабят экспорт, что поставит под угрозу американских производителей.