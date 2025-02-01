Экспорт газа РФ в Европу по "Турецкому потоку" стал рекордным

Россия в январе нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу "Турецкий поток" до рекордного значения с момента его запуска в 2020 году - 1,56 млрд куб. м, свидетельствуют расчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Поставки по газопроводу "Турецкий поток" в европейские страны в январе выросли на 2% по сравнению с декабрем 2024 года и подскочили на 27% по сравнению с январем 2024 года - до 1,56 млрд куб. м. Это абсолютный рекорд поставок за один месяц с момента запуска газопровода в январе 2020 года. Предыдущий максимум наблюдался в августе 2023 года - 1,53 млрд куб. м.

Газопровод "Турецкий поток", проходящий из России в Турцию через Черное море, мощностью 31,5 млрд куб. м газа предназначен для газоснабжения Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. На сегодня он остается последним активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении после прекращения транзита через Украину. Отправной точкой "Турецкого потока" служит компрессорная станция "Русская", построенная в районе Анапы.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные ENTSOG сообщал, что поставки по газопроводу "Турецкий поток" в Европу в 2024 году выросли на 23% - до 16,7 млрд куб. м. Из этого объема рекордные 7,6 млрд куб. м поступили в Венгрию, заявлял министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Суммарный экспорт трубопроводного газа из России в Европу в 2024 году увеличился на 14% по сравнению с предыдущим годом, до 32,1 млрд куб.м.

Также Россия по итогам 2024 года увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6%, до чуть более 21 млрд куб. м. РФ Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море: "Голубой поток" и "Турецкий поток".