Экс-депутат ЕП назвал причину роста госдолга Латвии

Экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что госдолг Латвии достиг почти половины от ВВП.

Экс-депутат ЕП назвал причину роста госдолга Латвии
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Издание отмечает, что на момент выхода из состава СССР страны Балтии имели конкурентное преимущество перед другими государствами СНГ. Однако грамотно воспользоваться советским наследием у них не получилось.

«Потому что пришедшие к власти националисты взяли курс на уничтожение советского индустриального наследия. Был взят курс на деиндустриализацию. Мол, нам не надо этой советской помпезной промышленности, мы будем жить за счет туризма и экологии», пояснил Мамыкин.

Сейчас Латвия превратилась в паразита на теле Европы, который кормится за счет ее средств, добавил он.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство финансов Латвии, госдолг республики по итогам 2024 года составил 47,7% от ВВП, это на €1,5 млрд больше, чем в позапрошлом году.

Уточняется, что в 2023 году госдолг был 43,1% от ВВП.

Власти объяснили такой рост заимствованиями, необходимыми в том числе для погашения дефицита госбюджета. В 2024 году он дошел до €849,6 млн.

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