Экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что госдолг Латвии достиг почти половины от ВВП.

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Издание отмечает, что на момент выхода из состава СССР страны Балтии имели конкурентное преимущество перед другими государствами СНГ. Однако грамотно воспользоваться советским наследием у них не получилось.

« П о т о м у ч т о п р и ш е д ш и е к в л а с т и н а ц и о н а л и с т ы в з я л и к у р с н а у н и ч т о ж е н и е с о в е т с к о г о и н д у с т р и а л ь н о г о н а с л е д и я . Б ы л в з я т к у р с н а д е и н д у с т р и а л и з а ц и ю . М о л , н а м н е н а д о э т о й с о в е т с к о й п о м п е з н о й п р о м ы ш л е н н о с т и , м ы б у д е м ж и т ь з а с ч е т т у р и з м а и э к о л о г и и » , — п о я с н и л М а м ы к и н .

Сейчас Латвия превратилась в паразита на теле Европы, который кормится за счет ее средств, добавил он.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство финансов Латвии, госдолг республики по итогам 2024 года составил 47,7% от ВВП, это на €1,5 млрд больше, чем в позапрошлом году.

Уточняется, что в 2023 году госдолг был 43,1% от ВВП.

Власти объяснили такой рост заимствованиями, необходимыми в том числе для погашения дефицита госбюджета. В 2024 году он дошел до €849,6 млн.