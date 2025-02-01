Отец Маска хочет собрать миллионы долларов на Musk Institute с помощью мемкоина

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол хочет собрать $200 млн с помощью мемкоина Musk It для создания аналитического центра Musk Institute. Об этом пишет издание Fortune.

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» Э р р о л М а с к , у к о т о р о г о , п о с о о б щ е н и я м , н е п р о с т ы е о т н о ш е н и я с с ы н о м , и е г о д е л о в о й п а р т н е р Н е й т а н Б р а у н з а я в и л и F o r t u n e , ч т о н а д е ю т с я с о б р а т ь о т 1 5 0 д о 2 0 0 м и л л и о н о в д о л л а р о в с п о м о щ ь ю т о к е н н о г о п р о е к т а п о д н а з в а н и е м M u s k I t » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

Мемкоин $TRUMP ставит рекорды капитализации

По словам Маска-страшего, ни Илон, ни его брат Кимбал не связаны с мемкоином или аналитическим центром.

До этого Bloomberg сообщал, что интернет-сайты, которые торгуют товарами под брендом президента США Дональда Трампа, начали принимать мемкоин $TRUMP к оплате.

Туристический портал Travala.com предоставил возможность своим клиентам проводить оплату мемкоином Трампа.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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