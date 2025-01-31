Москва и Астана продлевают ограничения на экспорт топлива
В России до конца февраля отгружать бензин за рубеж смогут только производители. В Казахстане до конца марта будет действовать почти тотальный запрет на вывоз за пределы страны бензина и дизтоплива автомобильным и железнодорожным транспортом. В обеих странах ограничения выведены для стабилизации цен на внутреннем топливном рынке.
В том или ином виде ограничения на экспорт продуктов нефтепереработки в России действуют с марта 2024 года. Изначально они вводились из-за резкого роста цен. В ноябре прошлого года правительство смягчило запрет и разрешило экспорт бензина производителям, переработавшим в 2022 году не менее 1 млн тонн нефти. Теперь такое ограничение будет действовать как минимум до начала весны.
Комментирует ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков:
«Речь идет о том, что производителям нефтепродуктов разрешается экспортировать бензин, а тем, кто его не производит, не разрешается. То есть по-прежнему какие-то ограничения есть, но они минимальны. Это сделано для того, чтобы не было оттока нефтепродуктов за счет перекупщиков, за счет посредников. Соответственно, исключить еще ситуацию, когда нефтепродукты были произведены для внутреннего рынка, [а пошли на внешний]. Бывало, что получали на объемы нефтепродуктов выплаты по демпферу, а эти нефтепродукты все равно потом экспортировались. И это несправедливая история, потому что государство выплачивает деньги по демпферу для того, чтобы удержать рост цен на внутреннем рынке. То есть, по сути, это субсидируемое топливо, а его еще экспортируют».
В Казахстане ситуация с топливом намного серьезнее. Цены на бензин там заметно ниже, чем в России, и бензина не хватает уже самим казахам. Ограничения на экспорт топлива в стране были введены минувший осенью. Теперь власти их ужесточили: до конца марта вывоз топлива запрещен, в том числе в страны ЕАЭС.
О причинах такого решения рассказывает гендиректор радио «Бизнес FM — Казахстан» Рустам Максутов:
«У нас сейчас самое дешевое топливо по сравнению с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном. И наметилась тенденция: наши граждане вывозят топливо в бензобаках автомобилей, как-то автоматически их увеличивая и перепродавая на границах Российской Федерации, Кыргызстана и Узбекистана. Соответственно, наша страна в жестком порядке вводит запрет на вывоз топлива. Это наказуемо. Сейчас наша республика приняла решение постепенно увеличивать цены на топливо уже начиная с 1 февраля. Сейчас в Казахстане АИ-95 на заправках стоит 272 тенге за 1 литр, если переводить на рубли, это 51,8 рубля. Это достаточно дешево по сравнению с вашими ценами».
Из-за дешевого топлива российские дальнобойщики, которые следовали транзитом через Казахстан, заливались там дизелем, что называется, под завязку. Теперь, вероятно, не смогут: это теперь будет считаться вывозом топлива за границу.