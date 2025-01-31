Москва и Астана продлевают ограничения на экспорт топлива

В России до конца февраля отгружать бензин за рубеж смогут только производители. В Казахстане до конца марта будет действовать почти тотальный запрет на вывоз за пределы страны бензина и дизтоплива автомобильным и железнодорожным транспортом. В обеих странах ограничения выведены для стабилизации цен на внутреннем топливном рынке.

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В том или ином виде ограничения на экспорт продуктов нефтепереработки в России действуют с марта 2024 года. Изначально они вводились из-за резкого роста цен. В ноябре прошлого года правительство смягчило запрет и разрешило экспорт бензина производителям, переработавшим в 2022 году не менее 1 млн тонн нефти. Теперь такое ограничение будет действовать как минимум до начала весны.

Комментирует ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков:

« Р е ч ь и д е т о т о м , ч т о п р о и з в о д и т е л я м н е ф т е п р о д у к т о в р а з р е ш а е т с я э к с п о р т и р о в а т ь б е н з и н , а т е м , к т о е г о н е п р о и з в о д и т , н е р а з р е ш а е т с я . Т о е с т ь п о - п р е ж н е м у к а к и е - т о о г р а н и ч е н и я е с т ь , н о о н и м и н и м а л ь н ы . Э т о с д е л а н о д л я т о г о , ч т о б ы н е б ы л о о т т о к а н е ф т е п р о д у к т о в з а с ч е т п е р е к у п щ и к о в , з а с ч е т п о с р е д н и к о в . С о о т в е т с т в е н н о , и с к л ю ч и т ь е щ е с и т у а ц и ю , к о г д а н е ф т е п р о д у к т ы б ы л и п р о и з в е д е н ы д л я в н у т р е н н е г о р ы н к а , [ а п о ш л и н а в н е ш н и й ] . Б ы в а л о , ч т о п о л у ч а л и н а о б ъ е м ы н е ф т е п р о д у к т о в в ы п л а т ы п о д е м п ф е р у , а э т и н е ф т е п р о д у к т ы в с е р а в н о п о т о м э к с п о р т и р о в а л и с ь . И э т о н е с п р а в е д л и в а я и с т о р и я , п о т о м у ч т о г о с у д а р с т в о в ы п л а ч и в а е т д е н ь г и п о д е м п ф е р у д л я т о г о , ч т о б ы у д е р ж а т ь р о с т ц е н н а в н у т р е н н е м р ы н к е . Т о е с т ь , п о с у т и , э т о с у б с и д и р у е м о е т о п л и в о , а е г о е щ е э к с п о р т и р у ю т » .

В Казахстане ситуация с топливом намного серьезнее. Цены на бензин там заметно ниже, чем в России, и бензина не хватает уже самим казахам. Ограничения на экспорт топлива в стране были введены минувший осенью. Теперь власти их ужесточили: до конца марта вывоз топлива запрещен, в том числе в страны ЕАЭС.

О причинах такого решения рассказывает гендиректор радио «Бизнес FM — Казахстан» Рустам Максутов:

« У н а с с е й ч а с с а м о е д е ш е в о е т о п л и в о п о с р а в н е н и ю с Р о с с и е й , У з б е к и с т а н о м и К ы р г ы з с т а н о м . И н а м е т и л а с ь т е н д е н ц и я : н а ш и г р а ж д а н е в ы в о з я т т о п л и в о в б е н з о б а к а х а в т о м о б и л е й , к а к - т о а в т о м а т и ч е с к и и х у в е л и ч и в а я и п е р е п р о д а в а я н а г р а н и ц а х Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , К ы р г ы з с т а н а и У з б е к и с т а н а . С о о т в е т с т в е н н о , н а ш а с т р а н а в ж е с т к о м п о р я д к е в в о д и т з а п р е т н а в ы в о з т о п л и в а . Э т о н а к а з у е м о . С е й ч а с н а ш а р е с п у б л и к а п р и н я л а р е ш е н и е п о с т е п е н н о у в е л и ч и в а т ь ц е н ы н а т о п л и в о у ж е н а ч и н а я с 1 ф е в р а л я . С е й ч а с в К а з а х с т а н е А И - 9 5 н а з а п р а в к а х с т о и т 2 7 2 т е н г е з а 1 л и т р , е с л и п е р е в о д и т ь н а р у б л и , э т о 5 1 , 8 р у б л я . Э т о д о с т а т о ч н о д е ш е в о п о с р а в н е н и ю с в а ш и м и ц е н а м и » .

Из-за дешевого топлива российские дальнобойщики, которые следовали транзитом через Казахстан, заливались там дизелем, что называется, под завязку. Теперь, вероятно, не смогут: это теперь будет считаться вывозом топлива за границу.