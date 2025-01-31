Украина начала импортировать газ из-за низких запасов

Компания «Нафтогаз Украины» начала закупать природный газ за рубежом из-за критического уровня топлива в хранилищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское СМИ.

Украина начала импортировать газ из-за низких запасов
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Отмечается, что в настоящее время импорт «небольшой — 100 миллионов кубометров».

«Но может понадобиться в десять раз больше, чтобы пройти зиму без отключений», говорится в тексте.

По примерным оценкам, это обойдется Украине в 500 миллионов евро.

На Украине заявили об историческом минимуме запасов газа в хранилищах

Ранее глава Минэкономики Словакии Дениса Сакова сообщала, что решение Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа через территорию Украины спровоцировало максимальный рост цен на топливо в странах Евросоюза с начала 2025 года. Кроме того, по ее словам, данные действия обернулись проблемами и для самой Украины — объем газа в ее хранилищах упал до критической отметки в 10%.