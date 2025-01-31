Цена на газ в Европе достигла максимума с конца октября 2023 года

В ходе торгов в пятницу, 31 января, стоимость тысячи кубометров природного газа на лондонской бирже ICE в моменте превысила отметку в 570 долларов впервые с 30 октября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

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Стоимость фьючерсных контрактов на февральские поставки газа выросли до 571 доллара за тысячу кубометров, или до 53,135 евро за Мвт/ч с учетом актуального курса валют. Топливные котировки в европейском регионе растут не первый день. В ходе торгов 29 января газовые фьючерсы подорожали до максимума с середины ноября 2023 года.

Эксперты связывают подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин удорожания топлива в ЕС они относят активные темпы отбора газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) и сохраняющуюся в регионе неопределенность в отношении поставок после прекращения транзита российского топлива через территорию Украины.

Энергохолдинг «Газпром» приостановил поставки газа из РФ через газотранспортную систему соседней республики 1 января 2025 года, после завершения долгосрочного контракта с «Нафтогазом». Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига подчеркивал, что местные власти не собираются возобновлять транзит российского топлива в европейские страны по этому маршруту.