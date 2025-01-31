СМИ выяснили, как канадские фермеры готовятся к пошлинам Трампа
Канадские фермеры, готовясь к анонсированным президентом США Дональдом Трампом 25-процентным пошлинам на импорт, пересматривают контракты с американскими покупателями и ищут внутренние рынки сбыта. Об этом сообщает Reuters.
Ранее Трамп пригрозил с 1 февраля обложить Канаду дополнительными пошлинами в размере 25%, если Оттава не найдет решения проблемы проникновения в США нелегальных мигрантов и синтетических опиоидов.
«Канадские фермеры пересматривают контракты на поставку скота с американскими покупателями и ищут внутренние рынки сбыта для урожая, который ранее планировали продать в США, чтобы минимизировать экономические потери от возможного введения новых пошлин Вашингтоном», — говорится в тексте.
Комментируя эти сообщения, фермер из Онтарио указал, что сложившаяся неопределенность заставила его полностью пересмотреть бизнес-модель, поскольку главным рынком для канадских свиней является США. По его словам, 95% его продукции идет именно туда. Фермер отметил, что уже изменил условия договоров так, чтобы покупатели забирали свиней в Канаде и сами оплачивали пошлину при пересечении границы.
При этом, согласно информации Reuters, некоторые американские покупатели уже отказались от сделок с канадскими фермерами. Однако, как считают эксперты, даже при введении пошлин торговля животными между странами продолжится, поскольку в США недостаточно собственного производства. Но на каких условиях это будет происходить пока неизвестно.