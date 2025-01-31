СМИ выяснили, как канадские фермеры готовятся к пошлинам Трампа

Канадские фермеры, готовясь к анонсированным президентом США Дональдом Трампом 25-процентным пошлинам на импорт, пересматривают контракты с американскими покупателями и ищут внутренние рынки сбыта. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Трамп пригрозил с 1 февраля обложить Канаду дополнительными пошлинами в размере 25%, если Оттава не найдет решения проблемы проникновения в США нелегальных мигрантов и синтетических опиоидов.

« К а н а д с к и е ф е р м е р ы п е р е с м а т р и в а ю т к о н т р а к т ы н а п о с т а в к у с к о т а с а м е р и к а н с к и м и п о к у п а т е л я м и и и щ у т в н у т р е н н и е р ы н к и с б ы т а д л я у р о ж а я , к о т о р ы й р а н е е п л а н и р о в а л и п р о д а т ь в С Ш А , ч т о б ы м и н и м и з и р о в а т ь э к о н о м и ч е с к и е п о т е р и о т в о з м о ж н о г о в в е д е н и я н о в ы х п о ш л и н В а ш и н г т о н о м » , — г о в о р и т с я в т е к с т е .

Комментируя эти сообщения, фермер из Онтарио указал, что сложившаяся неопределенность заставила его полностью пересмотреть бизнес-модель, поскольку главным рынком для канадских свиней является США. По его словам, 95% его продукции идет именно туда. Фермер отметил, что уже изменил условия договоров так, чтобы покупатели забирали свиней в Канаде и сами оплачивали пошлину при пересечении границы.

При этом, согласно информации Reuters, некоторые американские покупатели уже отказались от сделок с канадскими фермерами. Однако, как считают эксперты, даже при введении пошлин торговля животными между странами продолжится, поскольку в США недостаточно собственного производства. Но на каких условиях это будет происходить пока неизвестно.