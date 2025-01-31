Цены на золото обновили рекорд на фоне угроз Трампа в адрес БРИКС

В пятницу, 31 января, мировые цены на золото обновили исторический максимум. В ходе торгов на нью-йоркской товарной бирже Comex стоимость драгоценного металла росла на 0,5% и впервые за всё время наблюдений превышала отметку $2859 за тройскую унцию.

Золотые котировки переписывают рекорд уже вторую торговую сессию подряд. Эксперты во многом связывают это с резко возросшим спросом на драгметалл в мире за последние несколько дней.

Инвесторы стали активнее покупать золото для более надёжного сбережения денег в условиях неопределённости, считает аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов. По его мнению, игроков мог напугать обвал на фондовом рынке Соединённых Штатов в начале недели.

Напомним, 27 января акции технологических компаний США резко подешевели после того, как в Китае вышла новая версия ИИ-ассистента DeepSeek. Его создание обошлось дешевле западных аналогов, а эффективность превзошла американский ChatGPT, из-за чего рынке выросли опасения по поводу возможной потери Штатами глобального лидерства в сфере искусственного интеллекта.

« В о з м о ж н о , ш у м и х а в о к р у г к и т а й с к о г о D e e p S e e k з а с т а в л я е т и н в е с т о р о в б ы т ь б о л е е к о н с е р в а т и в н ы м и в с в о и х п р о г н о з а х о т н о с и т е л ь н о у с т о й ч и в о с т и д а л ь н е й ш е г о р о с т а а к ц и й I T - к о м п а н и й С Ш А . Э т о м о ж е т п р и в о д и т ь к п р о д а ж е ч а с т и ц е н н ы х б у м а г и п е р е т о к у с р е д с т в в б о л е е б е з о п а с н ы е а к т и в ы , о д н и м и з к о т о р ы х т р а д и ц и о н н о с ч и т а е т с я з о л о т о » , — о б ъ я с н и л Е ф а н о в в б е с е д е с R T .

Также высокий интерес к драгметаллу сохраняется и стороны мировых центробанков, добавил специалист. По его словам, регуляторы многих государств могут начать активнее запасаться золотом на фоне очередных угроз со стороны новой американской администрации.

« Г е о п о л и т и ч е с к а я н а п р я ж ё н н о с т ь н и к у д а н е д е л а с ь . П р и э т о м р и т о р и к а Дональда Трампа и его любимое слово «пошлины», говорят в пользу того, что мировые ЦБ и дальше будут придерживаться текущих темпов закупок золота», — предположил Ефанов.

В пятницу американский президент вновь заявил о том, что США больше не будут спокойно стоять в стороне и наблюдать за тем, как страны БРИКС пытаются отказаться от доллара. В этой связи глава Белого дома пообещал ограничить торговлю с государствами группы, если те продолжат искать альтернативные способы расчётов.

« О т э т и х с т р а н , к о т о р ы е к а ж у т с я н а с т р о е н н ы м и в р а ж д е б н о , м ы п о т р е б у е м о б я з а т е л ь с т в , ч т о о н и н е с т а н у т н и с о з д а в а т ь н о в у ю в а л ю т у БРИКС, ни поддерживать замену могучего доллара США какой-либо другой валютой, иначе они столкнутся с 100%-ми пошлинами и должны быть готовы попрощаться с экспортом в чудесную экономику США. Пусть ищут другую страну-простофилю. У БРИКС нет шансов заменить доллар США в международной торговле или где-либо ещё», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Примечательно, что впервые с такой угрозой глава Белого дома выступил ещё в декабре. Тогда в ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что Москва и её партнёры «никогда не отказывались от доллара», но США сами создали для этого все условия.

По словам российского лидера, попытками надавить на оппонентов с помощью собственной нацвалюты Штаты «подорвали основы своего экономического могущества». В результате сегодня даже безусловные союзники Вашингтона сокращают долю доллара в своих резервах, отметил Путин.

« П р е е м н и к и (Трампа. — RT)... очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты. И прежде всего сделали это своими руками, используя доллар как инструмент политической, а может быть, даже и вооружённой борьбы, для того чтобы нанести ущерб другим странам... А с учётом того, что доля США в мировой экономике сокращается, а значит, и влияние доллара на мировые экономические процессы тоже сокращается», — добавил Владимир Путин.

От зелёного — к золотому

Слова президента России подтверждает и статистика Международного валютного фонда. По последним данным организации, к началу октября 2024 года доля доллара в глобальных валютных резервах опустилась до 57,39% — самого низкого уровня за всё время ведения официальной статистики (с 1995-го).

При этом мировые ЦБ уже несколько лет подряд активно наращивают запасы золота. Так, если ещё в 2021 году регуляторы приобрели в общей сложности 450 т драгметалла, то уже в 2022 году показатель взлетел более чем вдвое — почти до 1082 т, что стало максимальным значением за всё время наблюдений. В 2023-м объём закупок незначительно уменьшился — до 1049 т, но это всё равно почти вдвое больше, чем в среднем за предыдущие десять лет, свидетельствуют материалы Всемирного совета по золоту (WGC).

Более того, в 2024-м центробанки продолжили уверенно пополнять свои золотые хранилища. По последним подсчётам WGC, с января по ноябрь мировые ЦБ приобрели около 794 т. При этом к началу декабря в число самых активных покупателей драгоценного металла входили Польша, Турция, Индия, Китай, Азербайджан, Чехия, Венгрия, Узбекистан, Ирак, Гана, Катар, Сербия, Грузия, Киргизия, Оман, Россия, Иордан, Зимбабве и Казахстан.

« П р и н я т о с ч и т а т ь , ч т о з о л о т о п о к у п а ю т т о л ь к о ц е н т р о б а н к и р а з в и в а ю щ и х с я с т р а н , о п а с а я с ь б л о к и р о в к и с в о и х в а л ю т н ы х р е з е р в о в с т р а н а м и З а п а д а , к а к п р о и з о ш л о с Р о с с и е й в 2 0 2 2 г о д у . Н о э т о н е с о в с е м т а к . Н а п р и м е р , н е д а в н о б о л ь ш и е о б ъ ё м ы д р а г м е т а л л а с к у п и л Б а н к А н г л и и , д а и Федеральная резервная система США тоже начала пополнять свои запасы. Возможно, это связано с большими долгами Великобритании и Штатов и необходимостью наращивать резервы на случай непредвиденных обстоятельств», — рассказал RT руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

На этом фоне эксперт не исключает, что в обозримой перспективе золото продолжит дорожать, и до конца 2025 года его стоимость может пробить психологическую отметку $3000 за тройскую унцию. Похожей точки зрения придерживается Иван Ефанов.