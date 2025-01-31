Правительство приступило к ревизии всего танкерного флота РФ

Правительство по поручению президента России Владимира Путина на фоне аварии нефтетанкеров в Керченском проливе приступило к ревизии всего танкерного флота страны для определения возможности его эксплуатации и избежания в будущем подобных ситуаций.

Об этом заявил вице-премьер Виталий Савельев.