Импорт газа из России с ЕС с 2022 года сократился на 75%, поставки нефти упали на 97%, а закупка угля полностью прекращена.

Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, добавив, что из-за отказа от российского газа населению сложно оплачивать счета за резко подорожавшую электроэнергию.

« В р е з у л ь т а т е о т к а з а о т р о с с и й с к и х э н е р г о н о с и т е л е й о б ъ е м ы п р о и з в о д с т в а в э н е р г о е м к и х о т р а с л я х в с р е д н е м с о к р а т и л и с ь н а 1 0 – 1 5 % . Х и м и ч е с к а я и а в т о м о б и л ь н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь с т о л к н у л и с ь с б о л е е г л у б о к и м с п а д о м п р о и з в о д с т в а . Н е к о т о р ы е п р е д п р и я т и я п е р е н о с я т п р о и з в о д с т в е н н ы е п л о щ а д к и в с т р а н ы , г д е э л е к т р о э н е р г и я д е ш е в л е » , - с о о б щ и л а а н а л и т и к F r e e d o m F i n a n c e G l o b a l Наталья Мильчакова.

Ранее экс-глава ЕЦБ и бывший премьер-министр Италии Марио Драги подсчитал, что электроэнергия в ЕС стоит в два-три раза больше, чем в США, а газ дороже в четыре-пять раз.

« В н а с т о я щ е е в р е м я в Евросоюзе обсуждается запрет на импорт российского СПГ. У участников этой дискуссии возникли большие разногласия. Не исключено, что с учетом возникших из-за отказа от российского газа серьезных проблем в европейской экономике запрета на СПГ не последует или новые санкции будут весьма незначительными. Накануне Eurostat выпустил данные по ВВП еврозоны за четвертый квартал, в котором были зафиксированы нулевая динамика к июлю – сентябрю и рост на 0,9% г/г, что оказалось ниже консенсуса. За 2024 год базовый показатель экономики еврозоны вырос на 0,7% при прогнозе МВФ на уровне 0,8%. Мы полагаем, что отказ от российских энергоресурсов напрямую повлиял на продолжающуюся уже более двух лет стагнацию в регионе», - заявила эксперт.

Ранее сообщалось, что новые санкции США против российской нефти спровоцируют рост цен на мировом рынке, что, по словам эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, выгодно для России и менее всего для США.