Маск назвал главное условие нулевой инфляции в США

У США есть возможность добиться нулевой инфляции к 2026 году. Об этом заявил глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск. Его процитировало РИА Новости.

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По его словам, такая цель достижима при условии сокращения дефицита бюджета до триллиона долларов. А этого, в свою очередь, можно добиться, сокращая в среднем около четырех миллиардов долларов в день в прогнозируемых расходах на 2026 год.

Ранее эксперты усомнились в том, что у Маска есть шанс добиться ощутимого сокращения федеральных расходов. Главная причина — отсутствие полномочий. Что касается возглавляемого предпринимателем департамента, то его охарактеризовали как «не более чем аналитический центр».

Осенью 2024 года Маск пророчил Соединенным Штатам банкротство, если те не смогут обеспечить сокращения расходов.