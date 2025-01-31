Илон Маск нашел способ добиться нулевой инфляции в США

Американский предприниматель Илон Маск, возглавивший новый департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, считает возможным достижение нулевой инфляции к 2026 году. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в соцсети X.

Миллиардер считает, что сокращение федерального дефицита до триллиона долларов в 2026 потребует сокращения в среднем около четырех миллиардов долларов в день в прогнозируемых расходах на следующий год.

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« Э т о в с е р а в н о п р и в е д е т к д е ф и ц и т у в п р и м е р н о о д и н т р и л л и о н д о л л а р о в , н о э к о н о м и ч е с к и й р о с т д о л ж е н с о о т в е т с т в о в а т ь э т о м у з н а ч е н и ю , ч т о б у д е т о з н а ч а т ь о т с у т с т в и е и н ф л я ц и и в 2 0 2 6 г о д у » , — з а я в и л М а с к .

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Федеральную резервную систему (ФРС) США ответственной за рекордную инфляцию в стране. Его администрация собирается принять меры для замедления обесценивания доллара и укрепления национальной экономики. Политик утверждает, что его стратегия не только остановит рост цен, но и сделает Соединенные Штаты «финансово и в целом снова мощным государством».