Речь о создании общей валюты в объединении БРИКС не велась и не ведется, обсуждается формирование общих инвестиционных платформ.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В России оценили выдвинутый Трампом ультиматум странам БРИКС

" В Б Р И К С н е в е д е т с я р е ч ь о с о з д а н и и о б щ е й в а л ю т ы . Н е в е л а с ь и н е в е д е т с я . В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят осуществлять инвестиции в третьи страны, взаимные инвестиции и так далее", - пояснил пресс-секретарь президента России.

Так представитель Кремля прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа ввести в отношении стран - участниц БРИКС пошлины на уровне 100%, если те попытаются создать новую валюту или альтернативу американскому доллару. Как полагает американский лидер, у этой идеи "нет никаких шансов".​​​​​