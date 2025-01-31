Издание Politico пишет, что планы Еврокомиссии ввести пошлины на российские удобрения должны были стать «тройной победой», однако обернулись «тройным промахом».

« С е л ь с к о х о з я й с т в е н н о м у с е к т о р у ( с т р а н ЕС. — RT)предстоит столкнуться с экономическими последствиями таких решений», — сказано в статье.

Как отмечается, фермеры ЕС уже выходили на улицы из-за роста цен и новых жёстких зелёных правил.

« Е щ ё о д и н с к а ч о к ц е н н а у д о б р е н и я м о ж е т с п р о в о ц и р о в а т ь н о в ы е в о л н ы п р о т е с т о в » , — у т о ч н я е т с я в м а т е р и а л е .

Также новые санкции могут привести к росту цен на удобрения для европейских производителей и поставщиков из третьих стран, что негативно сказывается на их конкурентоспособности.

Ранее издание Le Monde отмечало, что эффективность западных санкций против Москвы снизилась с начала спецоперации на Украине, а усиление санкционного режима будет представлять риски для мировой экономики.