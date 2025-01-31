Politico заявило о «тройном промахе» ЕС из-за российских удобрений
Издание Politico пишет, что планы Еврокомиссии ввести пошлины на российские удобрения должны были стать «тройной победой», однако обернулись «тройным промахом».
«Сельскохозяйственному сектору (стран ЕС. — RT)предстоит столкнуться с экономическими последствиями таких решений», — сказано в статье.
Как отмечается, фермеры ЕС уже выходили на улицы из-за роста цен и новых жёстких зелёных правил.
«Ещё один скачок цен на удобрения может спровоцировать новые волны протестов», — уточняется в материале.
Также новые санкции могут привести к росту цен на удобрения для европейских производителей и поставщиков из третьих стран, что негативно сказывается на их конкурентоспособности.
Ранее издание Le Monde отмечало, что эффективность западных санкций против Москвы снизилась с начала спецоперации на Украине, а усиление санкционного режима будет представлять риски для мировой экономики.