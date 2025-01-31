Цена на золото побила исторический рекорд

Рыночная стоимость золота преодолела отметку в $2850 за тройскую унцию, что произошло впервые в истории, передает телеканал «Известия».

Накануне около 7 часов вечера мск котировки драгоценного металла на американской товарной бирже COMEX подскочили до $2850,9. По словам экспертов, ситуация вызвана заявлениями президента США Дональда Трампа.

Напомним, что ранее он анонсировал введение импортных пошлин в 25% для всех товаров из Мексики и Канады. Аналитики считают, что заявления главы государства приводят к усилению геополитической нестабильности. В такой ситуации инвесторы бегут от активов высокого риска к надежному золоту, отмечают специалисты.

Ранее вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова заявила, что фьючерс на золото подорожал из-за неопределенности, которая связана с вступлением в должность президента Трампа. Другим фактором роста фьючерса является геополитика, отметила эксперт.