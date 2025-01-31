В Нацбанке Украины заявили о набирающей темпы инфляции

Инфляция на Украине продолжит расти как минимум до середины 2025 года, на ближайших заседаниях Нацбанка ожидается дальнейшее повышение ключевой ставки. Об этом говорится в инфляционном докладе регулятора, опубликованном на его сайте.
По данным Нацбанка, инфляция на Украине в декабре 2024 года выросла на 10,7%, прежде всего за счет повышения цен в сфере услуг (на 12,5%). По предварительным оценкам, инфляция продолжала расти быстрыми темпами и в январе 2025 года. Из-за того, что ее показатель преодолел двузначную отметку, инфляционные ожидания у бизнеса и населения в целом ухудшились, отмечается в докладе.
Для борьбы с ростом цен, указали в Нацбанке, "вероятно, будет усилена процентная политика на ближайших заседаниях правления".
"В первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, будет расти дальше из-за влияния как временных факторов, в том числе плохого урожая прошлого года, так и фундаментальных, прежде всего давления со стороны производственных расходов бизнеса", - отмечается докладе.
Регулятор надеется, что тенденцию к росту инфляции удастся переломить к середине 2025 года.
23 января Нацбанк Украины второй раз за чуть более чем месяц увеличил учетную ставку - с 13,5% до 14,5% годовых. Регулятор обосновал это решение более высокими, чем прогнозировалось, темпами инфляции.