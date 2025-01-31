Банк России начнет снижать ключевую ставку, когда наметится устойчивое замедление инфляции к цели в 4%.

Об этом говорится в ответах ЦБ РФ на вопросы читателей официального Telegram-канала регулятора.

" С н и ж е н и е с т а в к и б у д е т о т в е т о м н а у с т о й ч и в о е з а м е д л е н и е и н ф л я ц и и к ц е л и в п р о г н о з а х Центрального банка. Для устойчивого замедления инфляции необходим более сдержанный рост спроса. Этому будет способствовать как накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики с учетом всех временных лагов, так и нормализация бюджетной политики в 2025 году", - отмечается в комментарии на вопрос о том, когда можно ждать снижения ставки ЦБ.

В регуляторе напомнили, что уровень ключевой ставки определяется тем, как складывается ситуация в экономике в разных аспектах.

"Банк России будет опираться на поступающие данные - и статистику, и опросы, и иную информацию, которая имеет отношение к экономике. Формируя единую картину из разрозненных данных, мы будем оценивать ситуацию, делать расчеты, строить прогнозы и принимать решения по ключевой ставке", - добавили в ЦБ.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 14 февраля.

Ключевая ставка и её влияние на финансы

Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 4,5-5% в 2025 году, до 4% - в 2026 году и будет находиться на целевом уровне в дальнейшем.