Глава Приднестровья рассказал, в каком состоянии энергетика региона
Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что энергетика региона находится в «шоковом состоянии», ожидаются серьезные бюджетные потери. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».
Накануне, 30 января, Красносельский заявил, что запасы газа в регионе близки к нулю, поэтому Тирасполь запросил у Кишинева поставки «взаймы». Премьер Молдавии Дорин Речан сообщил, что Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа для поддержания давления в системе.
«Конечно, у нас будут потери и в результате остановки промышленных предприятий. Будут выпады из бюджета. <…> Январь еще не закончился, итоги рано подводить, но это будут десятки миллионов выпадов в месяц из бюджета. Это много для нас. Десятки миллионов долларов в эквиваленте», - подчеркнул Красносельский.
Он добавил, что и энергетика, и экономика Приднестровья находятся в шоковом состоянии. Глава региона подчеркнул, что режим ЧС будет продлен.
В середине декабря 2024 года в Молдавии начал действовать режим чрезвычайного положения из-за сложной ситуации в энергетике. Особый режим был введен сроком на 60 дней. В Кишиневе заявили, что опасаются энергетического кризиса из-за прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года. Позже на фоне этого прекратились поставки газа в Приднестровье, с 3 января в регионе начались веерные отключения электричества и отопления.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия готова помочь Приднестровью с поставками газа, если Молдавия окажет содействие. Он отмечал, что «чисто логистически» Кишинев должен обеспечить подачу газа в Приднестровье и контрактование топлива.
В конце января Красносельский сообщил, что газа в Приднестровье хватит лишь на пять дней поддержания работы газотранспортной системы. Газа для отопления домов и социально значимых объектов нет. Больницы и другие социальные объекты перевели на котельные, работающие на дизельном топливе.