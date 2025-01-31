Россия продолжила сокращать денежные переводы в соседние страны

Согласно статистике центральных банков Казахстана, Грузии, Армении и Азербайджана, изученной РБК, в 2024 году продолжилось сокращение объемов денежных переводов из России в соседние страны. Эти данные охватывают переводы, осуществляемые через банковскую инфраструктуру и такие системы денежных переводов, как «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact.

Объем денежных переводов из России в Казахстан за 2024 год составил $132,8 млн, или 61,8 млрд тенге. Так за год показатель в долларах сократился на 44%, в тенге — на 43%. Россия сохранила первое место по объему поступивших денег в Казахстан среди других стран. ЦБ Казахстана учитывает операции через системы международных денежных переводов, в том числе «Золотую корону» и другие.

Из России в Грузию через системы денежных переводов за 2024 год было отправлено $541,2 млн, что меньше результата 2023 года на 65%, тогда было — $1,5 млрд. Месячные показатели переводов сокращались на протяжении всего года, но Россия сохранила позицию в топ-3 стран по переводам в Грузию — больше переводят только из США и Италии.

Объем переводов из России в Армению за 11 месяцев 2024 года (последние данные) сократился на 13%: $3,2 млрд в январе—ноябре 2024 года против $3,6 млрд в январе—ноябре 2023 года. В июле и августе переводы в Армении показали рост по сравнению с теми же месяцами 2023 года — на 44,2 и 14,7% соответственно. Россия все еще основная страна отправки денежных переводов в Армению. ЦБ Армении учитывает переводы через банковскую систему страны.

Примечательным исключением среди соседних стран является Киргизия, куда объем денежных переводов за год увеличился на 12%, достигнув почти $2,6 млрд. Это отличие объясняется значительным числом трудовых мигрантов из Киргизии, работающих в России. Практически весь объем денежных поступлений в страну из-за рубежа составляют переводы из России. ЦБ Киргизии публикует данные по операциям, осуществляемым через системы денежных переводов, банковские мобильные приложения и электронные кошельки.

Центральный банк Азербайджана пока предоставил данные только за первые девять месяцев 2024 года. За период с января по сентябрь 2024 года объем переводов из России в Азербайджан сократился вдвое, составив $410,7 млн. Тем не менее, наибольшая доля переводимых в Азербайджан средств поступает из России. Банк не раскрывает методику, по которой собирается статистика денежных переводов, уточняя лишь, что речь идет об операциях на счета физических лиц.