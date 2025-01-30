Россия начала окрашивать пшеницу для экспорта

В России впервые провели процедуру колорирования или окрашивания пшеницы, необходимую для экспорта в те страны, которые предъявляют соответствующие требования. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Окрашивание пшеницы провели специалисты ФГБУ "ЦОК АПК" в порту Высоцкий Ленинградской области. Она предназначена для экспорта в Марокко, общий вес партии составил 28 тысяч тонн.

В ведомстве отметили, что каждая страна предъявляет свои требования к внешнему виду и качеству продукции. В частности, Марокко и Саудовская Аравия устанавливают условия по окраске зерна. При этом зачастую колорирование используется для идентификации зерна, которое предназначено на кормовые цели.

Во время окрашивания применяются специальные красители, соответствующие стандартам безопасности и качества. В данном случае использовался краситель Е-142 (зеленый) – препарат натурального происхождения, который гарантирует безопасность продукции.

Кабмин продлил действие квот на ввоз семян из недружественных стран на 2025 год. Их общий объем составит 18,3 тысячи тонн. Они коснутся семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

Кроме того, с 1 января в России начали действовать пошлины на экспорт гороха, нута и чечевицы в размере 5%. Речь идет о вывозе зернобобовых культур за пределы Евразийского экономического союза на постоянной основе.