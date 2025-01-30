Фицо: Украина готова к альтернативному способу транзита газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина готова обдумать альтернативный способ транзита газа. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Украина готова к транзиту газа из Азербайджана. При этом Фицо утверждает, что это стало возможным благодаря огромному давлению на Владимира Зеленского. Как уточнил словацкий премьер, сейчас Киев начал говорить о своей готовности к тому, чтобы обдумать транзит газа в Европу из Азербайджана.

« П р о и с х о д я т о п р е д е л е н н ы е с д в и г и , п о д о г р о м н ы м д а в л е н и е м , к о т о р о е м ы о к а з а л и н а у к р а и н с к о г о п р е з и д е н т а З е л е н с к о г о , У к р а и н а н а ч а л а г о в о р и т ь о т о м , ч т о г о т о в а р а з м ы ш л я т ь о т р а н з и т е а з е р б а й д ж а н с к о г о г а з а ч е р е з т е р р и т о р и ю У к р а и н ы в Е в р о п у » , — з а я в и л о н .

Ранее эксперт оценил перспективу транзита азербайджанского газа через Украину в Европу.