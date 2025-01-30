Фицо: Украина готова к альтернативному способу транзита газа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина готова обдумать альтернативный способ транзита газа. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, Украина готова к транзиту газа из Азербайджана. При этом Фицо утверждает, что это стало возможным благодаря огромному давлению на Владимира Зеленского. Как уточнил словацкий премьер, сейчас Киев начал говорить о своей готовности к тому, чтобы обдумать транзит газа в Европу из Азербайджана.
«Происходят определенные сдвиги, под огромным давлением, которое мы оказали на украинского президента Зеленского, Украина начала говорить о том, что готова размышлять о транзите азербайджанского газа через территорию Украины в Европу», — заявил он.
Ранее эксперт оценил перспективу транзита азербайджанского газа через Украину в Европу.