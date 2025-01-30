В Таджикистане рассказали о поисках нефти для построенного вместе с Китаем НПЗ

Власти Таджикистана ведут с тремя странами переговоры о поставках нефти для ее дальнейшей переработки на НПЗ республики. О поисках продукции, необходимой, чтобы наладить нефтяное производство в республике, рассказал министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума, которого цитирует ТАСС.

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Среди возможных поставщиков чиновник, в частности, назвал Азербайджан. По его словам, первая партия сырья уже поступила в Таджикистан для тестирования. «Конечно, все связано и с логистикой, и объемом», — указал Джума, подчеркнув, что с основным поставщиком нефти государство планирует определиться уже в 2025 году.

« М ы р а с с ч и т ы в а е м , ч т о в э т о м г о д у с а м о п р е д п р и я т и е в Д а н г а р е з а р а б о т а е т » , - о т м е т и л г л а в а М и н э н е р г о .

Речь идет об НПЗ мощностью 1,2 миллиона тонн нефти в год, построенном в одноименной свободной экономической зоне совместным таджикско-китайским предприятием.

Как напоминает агентство, в Таджикистане в прошлом году добыли недостаточные для обеспечения страны 16,1 тысячи тонн нефти, на фоне чего нефтепродукты и газ импортируются. В части нефтепродуктов основным поставщиком является Россия.

Летом 2024 года стало известно, что Таджикистан получит от правительства Китая 300 миллионов юаней (около 40,7 миллиона долларов) в виде безвозмездной помощи для реализации различных согласованных государствами проектов. Соответствующий документ был подписан в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Душанбе.