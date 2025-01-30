Названа причина рекордного подорожания золота

Мировые цены на золото обновили в четверг исторический рекорд на фоне спроса на активы-убежища из-за тарифных угроз США. Причину назвало агентство Reuters.

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В материале говорится, что фьючерсы на золото выросли на два процента до 2824 долларов за тройскую унцию относительно 2801,8 доллара в конце октября прошлого года. На момент написания материала стоимость актива уже превышала 2845 доллара, свидетельствуют данные торгов.

« М ы н а б л ю д а е м у с и л е н и е н е о п р е д е л е н н о с т и и б е с п о к о й с т в а п о п о в о д у н о в о й п о л и т и к и а д м и н и с т р а ц и и [ п р е з и д е н т а С Ш А Дональда] Трампа в области торговли и внешней политики», — констатировал старший рыночный аналитик Kitco Джим Вайкофф, говоря о причинах нового подорожания драгметалла.

На фоне предвыборной неопределенности в США стоимость золота росла в 2024 году несколько месяцев подряд, впервые поднявшись выше 2700 долларов за унцию в конце сентября. На фоне этого в Goldman Sachs стали ожидать роста котировок до 2900 долларов уже к январю, однако избрание Дональда Трампа в начале ноября остановило ралли. Спустя неделю после дня голосования стоимость золота опустилась ниже 2550 долларов.

Названо условие подорожания золота в 2025 году

Ранее в четверг стало известно, что баррель нефти Brent подешевел до 75 долларов впервые с начала года. Произошло это в том числе на фоне планов Трампа ввести с 1 февраля дополнительные пошлины на товары из Канады. И, хотя в течение дня цена топлива скорректировалась до 76,3 доллара, аналитики подчеркивают, что поток новостей, связанных с новым главой США, сейчас является залогом волатильности сырьевых рынков.