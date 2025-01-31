Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина для непроизводителей

Новак: запрет на экспорт бензина из России для непроизводителей продлён
В аппарате вице-премьера России Александра Новака заявили, что запрет на экспорт бензина из России для непроизводителей продлён до 28 февраля.
Об этом сообщает РИА Новости.
«По запрету — продлили до 28 февраля», — указали в аппарате.
Вместе с этим производители бензина смогут продолжить его экспорт.
Ранее кабмин России досрочно снял временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 млн т топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго было продлено до 31 января 2025 года — к ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью.