Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина для непроизводителей

В аппарате вице-премьера России Александра Новака заявили, что запрет на экспорт бензина из России для непроизводителей продлён до 28 февраля.

Об этом сообщает РИА Новости.

« П о з а п р е т у — п р о д л и л и д о 2 8 ф е в р а л я » , — у к а з а л и в а п п а р а т е .

Вместе с этим производители бензина смогут продолжить его экспорт.

Ранее кабмин России досрочно снял временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 млн т топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго было продлено до 31 января 2025 года — к ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью.