Новак: запрет на экспорт бензина из России для непроизводителей продлён

В аппарате вице-премьера России Александра Новака заявили, что запрет на экспорт бензина из России для непроизводителей продлён до 28 февраля.

Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина для непроизводителей
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Об этом сообщает РИА Новости.

«По запрету продлили до 28 февраля», указали в аппарате.

Вместе с этим производители бензина смогут продолжить его экспорт.

Ранее кабмин России досрочно снял временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 млн т топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго было продлено до 31 января 2025 года — к ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью.

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