ЦБ повысил имущественный критерий для статуса квалифицированного инвестора

Банк России повысил с 6 до 12 млн руб. минимальный размер активов, которыми должен владеть человек, чтобы получить статус квалифицированного инвестора. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

" М и н и м а л ь н ы й р а з м е р а к т и в о в , к о т о р ы м и д о л ж е н в л а д е т ь ч е л о в е к , ч т о б ы е г о п р и з н а л и к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и н в е с т о р о м , у в е л и ч и в а е т с я с 6 д о 1 2 м л н р у б л е й . А с 1 я н в а р я 2 0 2 6 г о д а - д о 2 4 м л н р у б л е й . Т а к о е у к а з а н и е р е г у л я т о р а з а р е г и с т р и р о в а л М и н ю с т Р о с с и и " , - о т м е ч а е т с я в с о о б щ е н и и .

В ЦБ также указали, что мера позволит сократить число случаев, когда человек получает статус квалифицированного инвестора, но при этом не понимает специфику сложных финансовых инструментов и связанных с ними рисков.