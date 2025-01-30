Желание заполучить «свободу» от энергоресурсов России заставило Евросоюз (ЕС) заплатить высокую цену. Соответствующие заявления сделала председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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По ее словам, в настоящий момент ЕС получает только 3 процента российской нефти, а также не использует уголь. В свою очередь, импорт газа из РФ сократился на 75 процентов. Это привело к критической ситуации в странах Европы, поскольку они в крайней степени зависимы от низких цен на энергоресурсы.

— Р е з у л ь т а т — п р е д п р и я т и я з а к р ы в а ю т с я , п р о и з в о д с т в о п а д а е т . В э н е р г о е м к и х о т р а с л я х — у ж е м и н у с 1 0 - 1 5 п р о ц е н т о в . Х и м и ч е с к а я и а в т о м о б и л ь н а я — н а г р а н и в ы ж и в а н и я . А п е р е н о с м о щ н о с т е й и з Е в р о з о н ы п р и о б р е л н е о б р а т и м ы й х а р а к т е р , — п р и в о д и т е е с л о в а РИА Новости.

Затем произошло прекращение транзита российского газа через Украину, и это привело к дополнительному ухудшению ситуации.

Чтобы решить нарастающий энергетический кризис, страны ЕС, по мнению председателя ЕК, должны провести диверсификацию источников, а также нарастить долю экологически чистых источников энергии.

— М ы д о л ж н ы д и в е р с и ф и ц и р о в а т ь н а ш у э н е р г е т и к у и р а с ш и р я т ь и с п о л ь з о в а н и е э к о л о г и ч е с к и ч и с т ы х и с т о ч н и к о в , в т о м ч и с л е в о з о б н о в л я е м ы х , а в н е к о т о р ы х с т р а н а х — и я д е р н ы х , — р е з ю м и р о в а л а о н а .

Прекращение транзита газа, о котором идет речь, произошло по инициативе украинской стороны. Одна из наиболее страдающих от такого решения европейских государств — Словакия. Премьер-министр страны Роберт Фицо пригрозил Киеву, что Братислава остановит поставки гуманитарной помощи Украине, а также прекратит поддержку украинских беженцев.

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В свою очередь президент России Владимир Путин уже заявлял о готовности России продолжать поставлять газ транзитом через украинскую территорию по договоренности с любым контрагентом. Однако в текущий момент это невозможно из-за решений Киева.