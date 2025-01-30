Фон дер Ляйен признала, что ЕС дорого заплатил за отказ от энергоресурсов РФ
Желание заполучить «свободу» от энергоресурсов России заставило Евросоюз (ЕС) заплатить высокую цену. Соответствующие заявления сделала председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, в настоящий момент ЕС получает только 3 процента российской нефти, а также не использует уголь. В свою очередь, импорт газа из РФ сократился на 75 процентов. Это привело к критической ситуации в странах Европы, поскольку они в крайней степени зависимы от низких цен на энергоресурсы.
— Результат — предприятия закрываются, производство падает. В энергоемких отраслях — уже минус 10-15 процентов. Химическая и автомобильная — на грани выживания. А перенос мощностей из Еврозоны приобрел необратимый характер, — приводит ее слова РИА Новости.
Затем произошло прекращение транзита российского газа через Украину, и это привело к дополнительному ухудшению ситуации.
Чтобы решить нарастающий энергетический кризис, страны ЕС, по мнению председателя ЕК, должны провести диверсификацию источников, а также нарастить долю экологически чистых источников энергии.
— Мы должны диверсифицировать нашу энергетику и расширять использование экологически чистых источников, в том числе возобновляемых, а в некоторых странах — и ядерных, — резюмировала она.
Прекращение транзита газа, о котором идет речь, произошло по инициативе украинской стороны. Одна из наиболее страдающих от такого решения европейских государств — Словакия. Премьер-министр страны Роберт Фицо пригрозил Киеву, что Братислава остановит поставки гуманитарной помощи Украине, а также прекратит поддержку украинских беженцев.
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В свою очередь президент России Владимир Путин уже заявлял о готовности России продолжать поставлять газ транзитом через украинскую территорию по договоренности с любым контрагентом. Однако в текущий момент это невозможно из-за решений Киева.