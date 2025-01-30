В Словакии назвали последствия решения Зеленского по транзиту газа
Решение Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа через территорию Украины спровоцировало максимальный рост цен на топливо в странах Евросоюза с начала 2025 года. Об этом заявила глава Минэкономики Словакии Дениса Сакова, передает ТАСС.
Она напомнила, что в декабре 2024 года Зеленский «пресек любые усилия республики по транзиту газа через территорию Украины». По словам министра экономики, уже тогда Словакия предупреждала, что это решение «является односторонним, неразумным, непрагматичным и будет иметь серьезные последствия в виде роста цен на газ для всей Европы».
«Результат — цены на газ растут и достигают максимума с нового года для всей Европы», — добавила Сакова.
Она отметила, что прекращение транзита обернулось проблемами и для самой Украины — объем газа в ее хранилищах упал до критической отметки в 10%.
«Ей не хватит газа для собственного потребления», — уверена министр экономики Словакии.
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Сакова указала, что теперь Киеву необходимо импортировать как минимум 100 миллионов кубометров топлива в месяц на фоне возможного похолодания в феврале.