Bloomberg: Россия преодолела дефицит юаней
Аналитики агентства Bloomberg заявили, что Россия преодолела дефицит юаней.
Согласно выводам экспертов, в августе-сентябре прошлого года Россия столкнулась с дефицитом китайской валюты на внутреннем рынке. Однако в данный момент, как считают аналитики, дефицит больше не наблюдается.
«Денежный рынок России в юанях восстановился, что говорит о том, что россияне нашли надежные способы снизить курс юаня», — заявил экономист Bloomberg Economics Алекс Исаков.
Как считают эксперты, Россия смогла восстановить механизмы экспортных расчетов, которые были нарушены из-за санкций. Впрочем, агентство также отмечает, что на фоне новых антироссийских санкций в России замедлились трансграничные платежи, в том числе и проводимые в юанях.
Ранее Евросоюз продлил антироссийские санкции.