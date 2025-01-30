ЕЦБ понизил три основные процентные ставки

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение понизить три ключевые процентные ставки.

Как следует из сообщения, опубликованного по итогам заседания совета управляющих регулятора, базовая процентная ставка снижена на 25 базисных пунктов, до 2,9% годовых, ставка по депозитам теперь составляет 2,75%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - 3,15%.

" Р е ш е н и е о с н о в а н о н а о б н о в л е н н о й о ц е н к е п р о г н о з а и н ф л я ц и и , д и н а м и к и б а з о в о й и н ф л я ц и и и э ф ф е к т и в н о с т и п р о в о д и м о й д е н е ж н о - к р е д и т н о й п о л и т и к и " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и . " Н е д а в н е е с н и ж е н и е п р о ц е н т н ы х с т а в о к п о с т е п е н н о у д е ш е в л я е т н о в ы е з а й м ы д л я к о м п а н и й и д о м о х о з я й с т в . Н о о н и п о - п р е ж н е м у о с т а ю т с я ж е с т к и м и , п о с к о л ь к у д е н е ж н о - к р е д и т н а я п о л и т и к а о с т а е т с я о г р а н и ч и т е л ь н о й , а п о в ы ш е н и е п р о ц е н т н ы х с т а в о к в п р о ш л о м п о - п р е ж н е м у с к а з ы в а е т с я н а о б ъ е м е н е п о г а ш е н н ы х к р е д и т о в " , - п р о к о м м е н т и р о в а л и в Е Ц Б .

В Европе возникла угроза инфляции

При этом регулятор отметил, что инфляция, как ожидается, вернется к среднесрочному целевому показателю в 2% в течение 2025 года.