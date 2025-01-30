ЕЦБ понизил три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение понизить три ключевые процентные ставки.
Как следует из сообщения, опубликованного по итогам заседания совета управляющих регулятора, базовая процентная ставка снижена на 25 базисных пунктов, до 2,9% годовых, ставка по депозитам теперь составляет 2,75%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - 3,15%.
"Решение основано на обновленной оценке прогноза инфляции, динамики базовой инфляции и эффективности проводимой денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении. "Недавнее снижение процентных ставок постепенно удешевляет новые займы для компаний и домохозяйств. Но они по-прежнему остаются жесткими, поскольку денежно-кредитная политика остается ограничительной, а повышение процентных ставок в прошлом по-прежнему сказывается на объеме непогашенных кредитов", - прокомментировали в ЕЦБ.
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При этом регулятор отметил, что инфляция, как ожидается, вернется к среднесрочному целевому показателю в 2% в течение 2025 года.