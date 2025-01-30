ЕЦБ понизил три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение понизить три ключевые процентные ставки.

ЕЦБ понизил три основные процентные ставки
© РИА Новости

Как следует из сообщения, опубликованного по итогам заседания совета управляющих регулятора, базовая процентная ставка снижена на 25 базисных пунктов, до 2,9% годовых, ставка по депозитам теперь составляет 2,75%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - 3,15%.

"Решение основано на обновленной оценке прогноза инфляции, динамики базовой инфляции и эффективности проводимой денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении. "Недавнее снижение процентных ставок постепенно удешевляет новые займы для компаний и домохозяйств. Но они по-прежнему остаются жесткими, поскольку денежно-кредитная политика остается ограничительной, а повышение процентных ставок в прошлом по-прежнему сказывается на объеме непогашенных кредитов", - прокомментировали в ЕЦБ.

В Европе возникла угроза инфляции

При этом регулятор отметил, что инфляция, как ожидается, вернется к среднесрочному целевому показателю в 2% в течение 2025 года.

Экономика
Джером Пауэлл
ЕЦБ
ФРС