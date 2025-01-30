В ЕК высказались о связи мирных переговоров и поставок газа из России

Возможные мирные переговоры по разрешению конфликта вокруг Украины никак не связаны с восстановлением транзита через ее территорию российского газа. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, пишет РИА Новости.

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Таким образом она прокомментировала сообщение Financial Times о том, что ряд европейских стран хотели бы включить пункт о возобновлении импорта газа из России по газопроводам в гипотетическое соглашение. Источники издания утверждают, что инициативу поддерживают Венгрия, Германия и еще несколько участников блока.

Издание указывает, что восточноевропейские страны, опасающиеся возобновления энергетического шантажа со стороны Москвы, выступают против такой идеи. Вместе с ними не одобряют ее и экспортеры сжиженного природного газа (СПГ) из США.

По словам Пиньо, в настоящий момент никакой связи между газовым вопросом и переговорами нет, хотя любой возможный диалог должен будет включать Украину и ее позицию.

Отдельной проблемой для сторонников закупки газа в России остается требование президента США Дональда Трампа снизить дефицит торгового баланса с Евросоюзом, что возможно только за счет увеличения закупок нефти и газа у американских компаний. В противном случае глава Белого дома обещает ввести пошлины, так что любое расширение поставок газа из России по трубопроводам может натолкнуться на несговорчивость Вашингтона и ответные меры.