14 февраля близко: что будет с ценами на цветы
В преддверии 14 февраля цветы в России подорожают. С таким предупреждением выступила в беседе с aif.ru исполнительный директор национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова.
Внешние факторы тут не оказывают влияния на ситуацию, отметила эксперт. Она обратила внимание на то, что цветочная продукция традиционно дорожает перед женским днем 8 марта, днем учителя или днем влюбленных.
Перед праздничными днями спрос на цветочную продукцию традиционно увеличивается, что приводит к росту цен, заявила Крылова, отметив, что удорожание цветочной продукции и в этом году неизбежно. Она не исключила того, что цены на цветы в скором времени поднимутся.
«Но не стоит забывать, что есть еще и торговля. И хозяева цветочных магазинов на волне повышенного спроса могут поднять розничные цены существенно выше», — добавила Крылова.
Ранее сообщалось, что, согласно проведенному онлайн-сервисом SuperJob исследованию, 23% россиянок предпочитают получить на 8 Марта тюльпаны, 21% — розы, 10% — пионы, 8% — мимозы, 5% — лилии, 4% — хризантемы, 3% — горшечные растения, 2% — орхидеи.