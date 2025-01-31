Экономическая война Запада против России оказалась неудачной, Москве удалось избежать серьезных последствий введенных против нее санкций. Об этом пишет британская газета Financial Times.

В материале издания отмечается, что российская экономика на фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине держится «на компетентности (и достаточной свободе действий) министерства финансов и центрального банка».

« В э т о м о т н о ш е н и и э к о н о м и ч е с к а я в о й н а З а п а д а п о т е р п е л а н е у д а ч у » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Как пишет FT, Россия также избежала экономических последствий санкций в отношении нефти. Кроме того, каждый шаг Запада к созданию «эффективного санкционного режима» — будь то запрет прямого импорта нефти или ограничение судоходства и финансовых услуг — «сопровождался широким открытием путей отступления» для экономики РФ.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты приветствуют продление Европейским союзом санкций против России.