Цена газа на бирже в Европе превышала $560 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг превышала $560 за 1 тыс. куб. м впервые с 30 октября 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Рост с начала дня составляет более 1%.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $568 за 1 тыс. куб. м, или 52,65 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).

Ранее ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщал, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились до 55% и оказались ниже показателя не только на конец прошлого осенне-зимнего периода, но и на конец отопительного сезона 2022-2023 гг. С начала отопительного сезона ЕС отобрал из ПХГ около 47,5 млрд куб. м. Текущая неделя в Европе оказывается немного прохладнее предыдущей семидневки, а следующая неделя прогнозируется еще более прохладной.

Кроме того, к росту цен привели и перебои с поставками газа из Норвегии с месторождений Troll, Gullfaks и Asgard.