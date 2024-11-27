Новая Еврокомиссия приступит к вытеснению российского сжиженного природного газа (СПГ) с европейского рынка, что якобы должно снизить уровень цен на энергию.

Соответствующее заявление сделала Урсула фон дер Ляйен, представляя программу этого органа на сессии Европарламента, участникам которой предстоит утвердить новых еврокомиссаров.

Стоимость закупок российского СПГ для ЕС выросла на 150% за три года