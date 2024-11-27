Индекс Мосбиржи (IMOEX) в среду, 27 ноября, опускался ниже 2430 пунктов. Индикатор торгуется на этом уровне впервые с начала 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:58 по московскому времени индекс Мосбиржи находился на отметке 2435,99 пункта. Дневной минимум составил 2426,02 пункта.

В последний раз индикатор находился ниже отметки 2450 пунктов 31 марта 2023 года. Индекс РТС продемонстрировал снижение на 1,17%, до 730,29 пункта. За последнюю неделю индекс Мосбиржи снизился на 10,5%.

Курс доллара достиг максимума с марта 2022 года

Аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова в беседе с РБК отметила, что напряженность на рынке усиливается из-за очередного обострения конфликта России и Украины, нового пакета санкций, затронувшего крупные банки и энергетический экспорт, ослабления рубля до уровней марта 2022 года.

Сегодня курс доллара на бирже превысил 108 рублей. Кроме того, евро превысил 113 рублей.