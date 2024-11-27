В ЦБ назвали причины падения российского фондового рынка

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил в интервью РБК, что снижение российского рынка акций связано с перетоком средств в более доходные консервативные инструменты, дивидендными гэпами и опасениями инвесторов в отношении уровня закредитованности эмитентов.

В материале агентства отмечается, что индекс Московской биржи, в который входят 48 наиболее ликвидных акций, днем 26 ноября впервые за полтора года опустился ниже отметки 2500 пунктов, хотя еще весной поднимался выше 3500 пунктов.

По словам Чистюхина, с экономической точки зрения есть обратная зависимость между значением фондовых индексов и процентных ставок, и она сработала.

Первый зампред Банка России отметил, что процентные ставки сейчас находятся на историческом максимуме — в октябре 2024-го Центробанк повысил ключевую ставку до 21%, что является рекордным значением. Комментируя это решение, регулятор не исключил возможность повышения ставки на ближайшем заседании, которое состоится 20 декабря 2024 года. По прогнозам аналитиков, ставка может вырасти до 22–23%, а ее снижение начнется не ранее середины 2025 года.

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По словам Чистюхина, из-за высоких процентных ставок инвесторы начинают активно вкладывать свои деньги в более прибыльные инструменты, такие как депозиты. Это, в свою очередь, приводит к снижению индекса.

В октябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что затяжное падение российского фондового рынка обусловлено не только действиями нерезидентов, но и общей макроэкономической ситуацией.