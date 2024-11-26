СМИ: «Газпром» решил не поставлять газ в Европу через Украину

«Газпром» не планирует поставлять газ в Европу транзитом через Украину, сообщает Reuters. При этом руководство еще не утвердило план на 2025 год.

По словам анонимного собеседника агентства, «Газпром» планирует, что экспорт газа в «дальнее зарубежье» в 2025 году сократится до 39 млрд кубометров из-за прекращения транзита через Украину. Под термином «дальнее зарубежье», уточняет автор материала, в предприятие обычно подразумевает европейские страны и Турцию.

Ранее вице-премьер республики Олег Серебрян заявил, что прекращение поставок компании «Газпром» в Приднестровье после остановки транзита российского газа через Украину обернется для Молдавии настоящей гуманитарной катастрофой. Это привело бы к краху всей экономической системы доставки электроэнергии, а в результате пострадали бы десятки тысяч семей и на левом, и на правом берегу Днестра, уточнил он.

«Газпром» назвал объем транзита газа для ЕС через Украину после отказа Австрии от топлива

До этого стало известно, что «Газпром» прекратил поставки газа в Австрию после того, как австрийская корпорация OMV не выплатила России долг в €230 млн. Компания оставалась одним из немногих клиентов «Газпрома» в Европе, но газовые отношения двух стран закончились конфискацией. Этот случай стал первым, когда европейский покупатель не заплатил за газ, указали эксперты.