Стало известно, что может войти в 16-й пакет антироссийских санкций ЕС

Евросоюз намерен в январе 2025 года начать обсуждение 16-го пакета санкций против России, в который войдут новые финансовые ограничения, аналогичные последнему блоку санкций со стороны Соединенных Штатов, пишет обозреватель Джулия Пейн в статье для Reuters.

По ее данным, работа над 16-м санкционным пакетом должна начаться после 1 января 2025 года, когда председательство в Совете ЕС перейдет от Венгрии к Польше.

В обширный пакет войдут как финансовые ограничения, так и меры против российского СПГ. Также будут введены запреты для третьих стран на реэкспорт ряда товаров европейского производства в Россию.

По предварительным данным, пакет будет подготовлен к февралю и вступит в силу в конце месяца.

Напомним, что предшествующие пакеты были приняты в 2023 году — 25 февраля, 23 июня, 18 декабря, в 2024 году — 23 февраля, 24 июня.

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Ранее сообщалось, что обсуждение 15-го пакета санкций начнется ориентировочно 27 ноября. По мнению экспертов, в черный список попадут 29 российских и китайских компаний, 54 физлица, а также 48 танкеров, которые перевозят российскую нефть.