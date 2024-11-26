В Молдавии назвали «катастрофой» возможное прекращение поставок газа в ПМР

Возможное прекращение поставок российского газа в Приднестровье стало бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии, признал молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, с декабря 2022 года компания «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от государственного предприятия Energocom и «Газпрома». Российский газ направляется в непризнанную республику в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах.

Вместе с тем, пояснили журналисты, заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года и его пролонгация не планируется на фоне жесткой позиции Киева.

«Прекращение поставок газа в приднестровский регион было бы не просто кризисом, смею сказать, что это была бы настоящая гуманитарная катастрофа. Это привело бы к краху экономической системы доставки электроэнергии, пострадали бы десятки тысяч семей как на левом, так и на правом берегу Днестра», — разъяснил Серебрян.

Чиновник подчеркнул, что любое государство обязано избегать таких ситуаций. Он добавил, что власти должны спасать даже двух граждан, а здесь идет речь о сотнях тысяч.