В Госдуме заявили об отсутствии пользы от нелегальных мигрантов для экономики

Россия не вводила новых требований к трудовым мигрантам, но ужесточила исполнение уже существовавших нормативов, сказала в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она объяснила, что нелегальные мигранты не приносили пользы экономике страны, потому и их отсутствие не окажет негативного влияния.

«У нас всегда были требования к качеству трудовых мигрантов. К примеру, должен ли человек, приезжающий в нашу страну работать, понимать язык, культуру? Конечно, должен. Но часто мигранты–водители даже не понимали, куда им ехать и где останавливаться. Так не должно быть, этого не предполагалось. По этой причине, в частности, были ужесточены штрафы за прикрытие нелегальной миграции», — рассказала политик.

Нелегальные мигранты, по ее словам, заполнили теневой рынок, что никак не помогает экономике страны. Более того, политик подчеркнула, что подобные практики создают проблемы в обеспечении правопорядка и безопасности населения.

«Никто не запрещает трудовую миграцию. Если кто-то хочет приехать и работать в нашей стране, он имеет на это право. Так и работодатели могут привлекать рядовых мигрантов. Сейчас выстроены понятные и прозрачные процессы», — подчеркнула Бессараб.

Она также допустила, что наблюдаемый сегодня отток мигрантов может быть связан не только с ужесточением требований, но и с проблемами перевода денег в другие страны. Политик предположила, что для ряда мигрантов работа в России могла стать не такой выгодной.

Читать новость полностью

Трудовые мигранты чаще стали возвращаться на родину, несмотря на рост зарплат в России. За текущий год из страны уехало около миллиона иностранцев. Об этом URA.RU сообщил эксперт по найму персонала, директор платформы «Мигрант-Сервис» Андрей Кладов.

«Отток иностранных рабочих очевиден. С января по сентябрь из страны уехало около одного миллиона человек», — сообщил Кладов.

По словам эксперта, преимущественно это граждане из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

По словам Кладова, мигранты воздерживаются от возвращения в Россию, даже несмотря на рост зарплат. В начале 2024 года иностранцы, работающие на производстве, зарабатывали в среднем около 105 тысяч рублей, сказал он. К лету их зарплата выросла до 150 тысяч рублей. Особенно оплата труда увеличилась у строителей и курьеров, но это не повлияло на отток рабочей силы.

«В настоящее время на одного мигранта приходится уже 10 вакансий», — сказал Кладов.

Руководитель платформы считает, что решение уехать связано с введением новых региональных ограничений.

«Множество привычных для иностранцев сфер занятости оказалось под запретами. Что вызвало серьезные опасения среди прибывающих по поводу шансов успешно трудоустроиться», — считает эксперт.

Причиной отъезда также стали не комфортные условия для жизни. По данным «Мигрант-Сервис», иностранные рабочие гораздо охотнее соглашаются на работу, если компания, подыскивающая персонал за рубежом, наряду с работой предлагают жилье, питание и помощь в адаптации к жизни в России.

Кладов считает, что если миграционный отток сохранится, страна столкнется с серьезной нехваткой рабочей силы. По его мнению, для многих россиян трудовые условия в строительной отрасли не соответствуют ожиданиям, заработная плата недостаточна для покрытия основных нужд, поэтому россияне не соглашаются на эту работу.

В 2024 году зарплаты на стройках в России выросли — у некоторых специальностей доходы увеличились в три и более раза. Такой рост вице-президент Российского союза строителей (РСС) Максим Федорченко связал с нехваткой мигрантов, его цитирует газета «Ведомости».

На заседании экспертного совета по детенизации (обелению) экономики при комитете Госдумы по экономической политике Федорченко заявил, что зарплаты в отрасли поднимают из-за вынужденного оттока рабочей силы в оборонно-промышленный комплекс и ужесточения миграционной политики, которое привело к дефициту иностранных рабочих. Еще одной причиной называют ослабление рубля, из-за которого приезжим специалистам не так выгодно работать.

По словам зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы Артема Кирьянова, на стройках сейчас не хватает более 300 тысяч человек. Изменить ситуацию может ожидаемое сворачивание общих объемов строительства и рост производительности труда в отрасли. Массово и одномоментно заместить иностранную рабочую силу российскими рабочими хотя бы в строительной отрасли невозможно, пояснил президент ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Удорожание труда приводит к росту себестоимости жилья — как отмечал ранее Глушков, с начала года зарплаты строителей увеличилась примерно на 35 процентов из-за кадрового голода. Активнее всего росли зарплаты инженерно-технических сотрудников в строительстве и квалифицированных рабочих в промышленности — на 12,5 и 12,3 процента соответственно. Также в топ специальностей с самыми быстрорастущими зарплатами вошли инженерно-технические работники в промышленности и сотрудники отрасли транспорта и логистики.

Потребность в работниках в России для заполнения вакансий за второй квартал 2024 увеличилась на 10 процентов, достигнув рекорда в 2,7 миллиона человек. Больше всего предложений зафиксировано в обрабатывающих производствах и торговле. По информации издания, высокий дефицит сотрудников вызвали эффект демографической ямы и отток мигрантов. Помимо этого, потребность в кадрах повысило расширение производства продукции военно-промышленного комплекса.

Дефицит кадров в сфере строительства в РФ, как и во многих других, связан с закручиванием гаек в миграционном законодательстве, оттоком мигрантов и слабым рублем, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в разговоре с НСН.

«Дефицит кадров в сфере строительства связан с оттоком мигрантов, второе – закручивание гаек в самом миграционном законодательстве. Соответственно, замещать мигрантами стало все труднее. В-третьих, курсовая разница пробила 104 рубля за доллар, стало еще невыгоднее работать у нас для мигрантов. Это три важные факторы, которые достаточно сильно подкашивают экономику. Ну и классическое – наше русскоязычное население не особо считает эти профессии престижным, поэтому не очень хочет там работать. Дефицит кадров – 420 тысяч человек специалистов таких линий, днем с огнем не могут сыскать», - сказал Мурадян.

Он также отметил, что из-за оттока мигрантов в России остро не хватает асфальтоукладчиков, операторов ЧПУ, токарей, курьеров и водителей такси.

«Тот же сварщик, который раньше получал 90-130 тысяч рублей, потом 150 тысяч… Сейчас в диапазоне 240 тысяч рублей ты ставишь зарплату, и ты неконкурентоспособный. Асфальтоукладчики, операторы ЧПУ, токари, доставщики, курьеры, водители такси… Много кого не хватает теперь», - добавил собеседник НСН.

Читать новость полностью

Резкое падение курса рубля ускорило отток мигрантов из России, заявил заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов.

Его слова приводит газета «Ведомости».

«Отток иностранных рабочих из России происходит в том числе из-за ослабления рубля, так как это снижает привлекательность зарплат для них», — пояснил депутат.

За последние три месяца нацвалюта потеряла почти 20%. Накануне курс доллара превысил 104 рубля, евро — 109 рублей.

Одной из сфер, столкнувшихся с серьезной нехваткой рабочей силы из-за оттока мигрантов, стало строительство. На сегодняшний день дефицит кадров в этой области оценивается в 300 тыс. человек. Работодатели в условиях жесткой конкуренции за специалистов стали предлагать более выгодные условия труда. В результате строители и рабочие обогнали IT-специалистов по темпам роста зарплат.

Создание поселений для трудовых мигрантов приведет к увеличению числа диаспор, предупредила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя инициативу фракции «Справедливая Россия — За правду». В разговоре с NEWS.ru депутат уточнила, что это можно сравнить с территориальным захватом.

По словам парламентария, воплотить такую идею в жизнь очень сложно. Так, обратила внимание депутат, работодателям придется создавать некие поселки для организации жилья. По ее мнению, это маловыполнимый пункт.

Это невыполнимый пункт законопроекта. Если это сельхозпредприятия или, допустим, какой-то промышленный комплекс и работодатель принимает решение привлечь трудовых мигрантов, ему нужно еще строить некие поселки для организации жилья. Это достаточно сложная ситуация. Это, что называется, территориальный захват, развитие диаспор и так далее. Думаю, что это маловыполнимый пункт, — высказалась Бессараб.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут пакет законопроектов, предлагающих запретить получение вида на жительство в России трудовыми мигрантами, привлекаемыми в рамках организованного набора. Также документ будет учитывать получение гражданства.

Наши законодатели продолжают работу по совершенствованию российского законодательства в одной из самых острых на сегодня сфер - незаконной миграции. И здесь для них просто огромное поле работы.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал в своем телеграм-канале о том, какие еще предложения они направили в правительство страны.

В этом обращении собраны все предложения законодателей, которые должны помешать незаконной миграции. Речь идет о владении иностранцами русским языком и организации их труда в России.

Формально все приезжие русским языком якобы владеют. Но громкие разоблачения последних месяцев показывают, что экзамен на знание языка, наших законов и нашей истории в реальности был нередко либо фикцией, либо его не было вовсе, а нужные документы банально продавались приезжим.

В итоге сложился настоящий черный рынок подобных услуг, в котором с одной стороны участвовали наши нечистоплотные коммерсанты и чиновники, с другой - нелегальные мигранты. По утверждению специалистов, это был рынок теневых услуг, на котором крутились огромные деньги.

Так что же сейчас предлагают законодатели?

Депутаты предлагают обязать иностранных граждан, которые ведут свою трудовую деятельность на основании патентов, проходить экзамен по русскому языку в устной, то есть разговорной, форме.

Еще законодатели хотят расширить процедуру видеозаписи экзамена в устной форме.

Также они предлагают определить уровни владения языком мигрантами в зависимости от вида их трудовой деятельности. Кроме того, депутаты считают необходимым сформировать закрытый перечень государственных учреждений, уполномоченных принимать экзамены.

Законодатели уверены, что очень важно обеспечить постоянную актуализацию экзаменационных материалов и наладить надлежащий госконтроль за процедурой.

Что же касается организации трудовой миграции, то здесь планируется установить единые критерии и подходы к ее регулированию.

Например, будут определены четкие параметры количества и качества привлекаемых трудовых ресурсов. При разработке параметров учтут потребности рынка труда.

Будут определены четкие параметры количества и качества привлекаемых трудовых ресурсов, учтены потребности рынка труда

А еще законодатели намерены утвердить правила контролируемого пребывания трудовых мигрантов под сопровождением и с ответственностью работодателей с полной процедурой идентификации.

Прорабатывается и план поэтапного перехода на полный сбор биометрических данных иностранцев.

Вячеслав Володин напомнил и о готовящемся к внесению на рассмотрение, также очень важном, законопроекте, который должен ввести запрет на прием в школы детей мигрантов без подтверждения знания ими русского языка.