Аналитик объяснил сокращение морского экспорта российской нефти
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков прокомментировал информацию о снижении морских поставок российской нефти.
Согласно данным Bloomberg, поставки нефти из России по морю достигли минимальных значений за последние два месяца из-за снижения спроса со стороны Индии.
Это некритичное снижение объемов экспорта – оно радикально не повлияет ни на экономику российских компаний, ни на экономику государства. Подобные колебания периодически бывают. Мы экспортируем то больше нефти, то больше нефтепродуктов – между ними идет определенный переток. Когда заканчиваются ремонты НПЗ, то бывает, что мы больше перерабатываем и экспортируем больше готовых нефтепродуктов, чем сырой нефти. Однако в данном случае сокращение экспорта также могло быть вызвано новой волной вторичных санкций, которые периодически вводят и Великобритания, и Евросоюз, и США. Они затрагивают собственников судов, перевозящих российскую нефть, сами суда, а также страховые компании и всех тех, кто занят в продаже экспортной российской нефти. Это несколько пугает компании, которые могут сокращать свои операции, что на несколько дней или недель вызывает снижение экспорта. Но в дальнейшем, как правило, это приводит либо к росту цен на мировом рынке, что делает российскую нефть более привлекательной и востребованной, либо заставляет российские компании просто увеличивать размер скидки на свою нефть. Это, в свою очередь, тоже приводит к тому, что ее начинают активно покупать. Так что это волнообразная история.Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
В России не наблюдалось радикального снижения объемов добычи нефти, добавил аналитик.
«Весной мы добывали больше, чем нам положено по сделке ОПЕК+, а сейчас компенсируем эти объемы, то есть добываем даже меньше, чем положено по квотам. Таким образом, мы исполняем свои предыдущие обязательства в рамках организации. Но это тоже вряд ли приводит к сокращению экспорта, ведь в таком режиме мы работали практически всю осень. Объемы, которые мы не экспортировали, накопятся в нефтехранилищах, а затем мы увеличим экспорт. Так что это, скорее, отложенные доход, нежели его полная потеря», - отметил эксперт.
Юшков подчеркнул, что Индия и Китай периодически обходят друг друга по объемам закупок российской нефти, доставляемой морским транспортом.
«Как правило, первое место по этому показателю занимает Индия, однако Китай ее периодически обгоняет. На две эти страны приходится порядка 85-90% экспорта нашей нефти морским транспортом. Если мы добавим сюда Турцию, то 90% будет точно. И все это взаимные перетоки – то одна страна берет больше, то другая. Поэтому говорить о страхе Индии покупать российскую нефть или о ее отказе от поставок не приходится. Она может на время испугаться вторичных санкций и немного сократить закупки, либо воспользоваться историей с новыми ограничительными мерами для того, чтобы выторговать у России дополнительную скидку на нефть. В такие моменты компании могут торговаться между собой и сокращать поставки. Тут ничего странного нет», - заявил собеседник Рамблера.
Экспорт углеводородов остается одной из основ российского бюджета, отметил специалист.
«При этом в пропорциональном соотношении доход от экспорта углеводородов снизился относительно общего количества доходов бюджета. Если в начале 2010-х годов на нефть и газ приходилось порядка 50% доходов бюджета, то сейчас это порядка 25-27%. То есть в этом плане экономика у нас диверсифицировалась», - заключил собеседник.
Ранее сообщалось, что Европейский союз в рамках 15-го пакета санкций против РФ намерен ввести ограничения в отношении почти 50 российских нефтяных танкеров.