В России могут начать выращивать бананы

Россия задумывается о выращивании бананов по примеру Казахстана, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут на международном форуме Финансового университета.

Лут отметила, что "пока эквадорский банан стоит дешевле", однако все меняется, поэтому возможно Россия тоже придет к выращиванию бананов в теплицах у себя в стране.

При этом министр подчеркнула, что РФ выращивает много растениеводческих культур. Однако для реализации поставленной Владимиром Путиным задачи по увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции в полтора раза к 2030 году все еще необходимо работать.

"Мы увеличиваем экспорт муки, мясной и молочной продукции. Но надо понимать мир, в котором мы живем. Каждая уважающая себя страна хочет перерабатывать сама, и это правильно", – заявила Лут, добавив, что в этом направлении "нельзя идти напролом" и важно учитывать позицию покупателей. "Наша ключевая задача – выращивать пшеницу. Пока весь мир ест пшеницу. Потом, может быть, будет есть что-то другое. Но пока ест пшеницу", – цитирует министра "Интерфакс".

Ранее Путин заявил, что на сегодняшний день Россия практически не зависит от импорта продуктов, хотя еще в 2000 году страна зависела почти по всем основным компонентам и направлениям, по обеспечению продуктами питания. Вместе с тем президент высоко оценил успехи, которые достигли специалисты сельского хозяйства за последние годы.