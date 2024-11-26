Морские поставки российской нефти достигли минимума за два месяца

Поставки нефти из России по морю достигли минимальных значений за последние два месяца из-за снижения спроса со стороны Индии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

По данным агентства, за неделю до 24 ноября на танкеры было погружено 20,5 млн баррелей российской нефти — неделей ранее этот объем составлял 19,8 млн баррелей. Ежедневные поставки сырой нефти за неделю до 24 ноября выросли примерно на 100 тысяч баррелей, до 2,93 млн (на прошлой неделе было 2,83 млн баррелей).

Как пишет Bloomberg, в октябре объемы поставок были значительно выше (3,57 млн баррелей в сутки). В течение последних двух недель объем поставок был ниже среднего показателя за четыре недели.

В течение последних четырех недель объем поставок в страны Азии сократился до 2,76 миллиона баррелей в сутки. При этом доля Индии в общем объеме поставок значительно снизилась: с конца октября она уменьшилась на 24%. По состоянию на 24 ноября средний показатель за четыре недели составил 1 миллион баррелей в сутки, из которых 1,4 миллиона приходится на Китай.

В западном направлении поставки осуществляются в Турцию, где они увеличились по сравнению с сентябрем до 370 тысяч баррелей в сутки за четыре недели до 24 ноября.

Незадолго до этого Bloomberg сообщало, что Европейский союз в рамках 15-го пакета санкций против РФ намерен ввести ограничения в отношении почти полусотни российских нефтяных танкеров.