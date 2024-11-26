Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Турция потребовала от США исключения для закупок газа через Газпромбанк.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда были введены санкции против Ирана, были введены исключения для закупок природного газа. Мы хотим от США аналогичных действий», — сказал он.

По его словам, если американцы не дадут исключений, то санкции навредят Турции, а не России.

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Он добавил, что Министерство иностранных дел Турции ведёт переговоры по этому вопросу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерениях Москвы принять ответные меры на санкции США против Газпромбанка.