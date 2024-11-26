Названа цена самого дешевого в России картофеля

В среднем картофель в России стоит 52,5 рубля за килограмм, а самая низкая цена — 22 рубля, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Его цитирует НСН.

По его словам, в крупных торговых сетях розничная стоимость картофеля растет медленнее, чем закупочная. Это связано с тем, что ретейлеры проводят политику сдерживания цен.

В свою очередь, руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина заявила, что в РФ следует установить фиксированную минимальную цену закупки картофеля. Тогда фермеры увеличат объемы выращиваемой продукции. Она напомнила, что два года низких цен понизили маржинальность, и производителям «не хватило сил и мотивации, чтобы увеличивать площади или сохранять их».

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный призвал Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить обоснованность цен на картофель в магазинах. Парламентарий напомнил, что картофель — это социальный товар, наценку на который торговые сети ранее обязались держать на уровне пяти процентов. Однако он продолжает дорожать.