Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что не слышал о желании «Газпрома» выставить газопровод «Северный поток — 2» на торги и кому-либо продать объект.

«Я не слышал, чтобы акционеры выступали за то, чтобы выставить на торги объект. Не слышал, что российская сторона в лице «Газпрома» хотела бы его продать. Главный фактор — газопровод — это инструмент. Источник газа — «Газпром». Мне неизвестно о желании «Газпрома» отдавать его в интересах Америки», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в настоящее время «Северный поток — 2» не нуждается в восстановлении, он может быть запущен в любой момент. Однако, по словам пресс-секретаря главы государства, правительству Германии это не интересно, что может вызывать только недоумение.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

21 ноября 2024 года газета The Wall Street Journal сообщила, что бизнесмен из США Стивен Линч хочет купить газопровод «Северный поток — 2». Он считает, что сделка позволит Западу «контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива», а ему самому — «стать самым богатым парнем». Линч уже запросил у минфина США лицензию, позволяющую ему вести переговоры о покупке трубопровода.